"Ак Барс" победил "Северсталь", одержав восьмую победу подряд

"Ак Барс" победил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Заброшенными шайбами в составе казанского клуба отметились нападающие Артем Михеев, Алексей Потапов, Владислав Кара и Иржи Секач.

"Ак Барс" набрал 55 очков и закрепился на третьем месте на Востоке. "Северсталь" с 22 баллами замыкает Западную конференцию.

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"Ак Барс" (Казань) - "Северсталь" (Череповец) - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кодола - 1, 2:45 - 0:1. Карлин - 3 (Монахов, Корнеев), 4:13 - 0:2. Лукоянов - 9 (Лямкин, Михеев), 4:49 - 1:2. Потапов - 7 (Михеев), 14:12 - 2:2. Кара - 1 (Глухов, Свитов), 36:56 - 3:2. Секач - 14 (Манухов, Ткачев), 55:34 - 4:2.

Вратари: Подъяпольский - Артамкин (56:47).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 39 (11+12+16) - 36 (19+8+9).

Судьи: Сидоренко, Цыплаков.

3 декабря. Казань. "Татнефть-Арена".

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