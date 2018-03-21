"Ак Барс" победил "Металлург" и увеличил отрыв в серии

"Ак Барс" в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина победил "Металлург" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Станислав Галиев.
Счет в серии стал 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра пройдет 23 марта в Казани.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/2 финала
Четвертый матч
"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Потапов - 1 (Бурмистров, Лукоянов), 6:27 - 0:1. Коварж - 3 (Вольски), 12:37 - 1:1. Секач - 3 (бол., Азеведо, Охтамаа), 36:24 - 1:2. Галиев - 6 (Зарипов), 44:37 - 1:3. Коварж - 4 (бол., Ли, Вольски), 55:32 - 2:3.
Вратари: Самсонов (Кошечкин, 55:19, Самсонов, 55:32, 58:10 - 58:26, 58:43 - 59:09, 59:25) - Гарипов.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 27 (6+10+11) - 21 (8+9+4).
Судьи: Белов, Одиньш.
21 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Счет в серии: 1-3 (4:3 ОТ, 1:4, 2:5).
rusfed 2.0
Дон_Румата 20:10. Утешает только то, что реальная Магнитка не будет медлить со своим обновлением )
20:21
Дон_Румата
rusfed 2.0______Эти странные игры с логикой, благородный дон, ох уж эти игры... Победа на выборах - это и есть та самая виртуальная Магнитки. Можно ведь и так повернуть?
20:10
rusfed 2.0
Дон_Румата Я считаю, это было очень полезное поражение для Магнитки. Во сто крат полезнее, чем если бы была победа. Команду надо обновлять, игровую философию менять. Казань с победой. 19:55 _____________ По такой благородной логике и выборы 18 марта принесут стране лишь пользу
20:05
Кот Василий
*********ь!! какая магнитка овощная! Стыдоба((( За 9 периодов выжать пару шайб усилиями 1 звена,еще пару шайб тем же 1 звеном,но в большинстве. Остальные звенья молчат. Платонов днище все места на ворота уже исколотил,бесполезно) Не забивается)
20:02
Дон_Румата
Я считаю, это было очень полезное поражение для Магнитки. Во сто крат полезнее, чем если бы была победа. Команду надо обновлять, игровую философию менять. Казань с победой.
19:55
xako62
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
19:46
ЮКИ
АБ жду Победы в 5-м матче!Казань Превыше Всего!Слава Казани!
19:44
dunkarpenkov
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19:38
sadykoff
ntguilty Мозяка не только мастерюга, но и симулянтище)) Ну ему же как то нужно до ворот доезжать))) Старость не радость, хоть так сейчас)))
19:33
ntguilty
Мозяка не только мастерюга, но и симулянтище))
19:28