"Ак Барс" победил "Металлург" и увеличил отрыв в серии

"Ак Барс" в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина победил "Металлург" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Станислав Галиев.

Счет в серии стал 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра пройдет 23 марта в Казани.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Четвертый матч

"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Потапов - 1 (Бурмистров, Лукоянов), 6:27 - 0:1. Коварж - 3 (Вольски), 12:37 - 1:1. Секач - 3 (бол., Азеведо, Охтамаа), 36:24 - 1:2. Галиев - 6 (Зарипов), 44:37 - 1:3. Коварж - 4 (бол., Ли, Вольски), 55:32 - 2:3.

Вратари: Самсонов (Кошечкин, 55:19, Самсонов, 55:32, 58:10 - 58:26, 58:43 - 59:09, 59:25) - Гарипов.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 27 (6+10+11) - 21 (8+9+4).

Судьи: Белов, Одиньш.

21 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 1-3 (4:3 ОТ, 1:4, 2:5).