19:20 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" победил "Металлург" и увеличил отрыв в серии

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"Ак Барс" в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина победил "Металлург" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Станислав Галиев.

Счет в серии стал 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра пройдет 23 марта в Казани.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Четвертый матч

"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Потапов - 1 (Бурмистров, Лукоянов), 6:27 - 0:1. Коварж - 3 (Вольски), 12:37 - 1:1. Секач - 3 (бол., Азеведо, Охтамаа), 36:24 - 1:2. Галиев - 6 (Зарипов), 44:37 - 1:3. Коварж - 4 (бол., Ли, Вольски), 55:32 - 2:3.

Вратари: Самсонов (Кошечкин, 55:19, Самсонов, 55:32, 58:10 - 58:26, 58:43 - 59:09, 59:25) - Гарипов.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 27 (6+10+11) - 21 (8+9+4).

Судьи: Белов, Одиньш.

21 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 1-3 (4:3 ОТ, 1:4, 2:5).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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rusfed 2.0

Дон_Румата 20:10. Утешает только то, что реальная Магнитка не будет медлить со своим обновлением )

20:21

Дон_Румата

rusfed 2.0______Эти странные игры с логикой, благородный дон, ох уж эти игры... Победа на выборах - это и есть та самая виртуальная Магнитки. Можно ведь и так повернуть?

20:10

rusfed 2.0

Дон_Румата Я считаю, это было очень полезное поражение для Магнитки. Во сто крат полезнее, чем если бы была победа. Команду надо обновлять, игровую философию менять. Казань с победой. 19:55 _____________ По такой благородной логике и выборы 18 марта принесут стране лишь пользу

20:05

Кот Василий

*********ь!! какая магнитка овощная! Стыдоба((( За 9 периодов выжать пару шайб усилиями 1 звена,еще пару шайб тем же 1 звеном,но в большинстве. Остальные звенья молчат. Платонов днище все места на ворота уже исколотил,бесполезно) Не забивается)

20:02

Дон_Румата

Я считаю, это было очень полезное поражение для Магнитки. Во сто крат полезнее, чем если бы была победа. Команду надо обновлять, игровую философию менять. Казань с победой.

19:55

xako62

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

19:46

ЮКИ

АБ жду Победы в 5-м матче!Казань Превыше Всего!Слава Казани!

19:44

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19:38

sadykoff

ntguilty Мозяка не только мастерюга, но и симулянтище)) Ну ему же как то нужно до ворот доезжать))) Старость не радость, хоть так сейчас)))

19:33

ntguilty

Мозяка не только мастерюга, но и симулянтище))

19:28

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