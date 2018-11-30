"Ак Барс" победил "Локомотив" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3. В составе казанцев отличились защитник Роман Манухов и нападающие Артем Михеев, Владимир Ткачев, Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер.

"Ак Барс" набирает 54 очка и располагается на третьей строчке Восточной конференции. "Локомотив" с 45 баллами занимает четвертое место в Западной конференции.

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"Ак Барс" (Казань) – "Локомотив" (Ярославль) – 5:3

Голы: Манухов - 1 (Свитов), 5:27 - 1:0. Михеев - 4 (Манухов, Потапов), 24:27 - 2:0. Каюмов - 4 (Коваленко), 38:14 - 2:1. Ткачев - 6 (Клинкхаммер), 49:46 - 3:1. Азеведо - 8, 51:14 - 4:1. Ильенко - 2 (бол., Алексеев, Юртайкин), 55:06 - 4:2. Локтионов - 13 (Накладал, Алексеев), 58:56 - 4:3. Клинкхаммер - 13 (п.в.), 59:46 - 5:3.

Вратари: Гарипов - Коновалов (58:25 - 58:56, 59:28 - 59:46).

Штраф: 6 - 0.

Броски: 20 (6+7+7) - 44 (12+15+17).

Судьи: Васильев, Франо.

30 ноября. Казань. "Татнефть-Арена".