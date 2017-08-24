"Ак Барс" победил "Куньлунь", Марков набрал первое очко в КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Куньлунь" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы проводили первый матч в этом сезоне, китайский клуб потерпел первое поражение.

В составе победителей дублем отметился Джастин Азеведо, по шайбе забросили Владимир Ткачев и Федор Малыхин. Защитник Андрей Марков отметился голевой передачей и набрал свое первое очко в КХЛ. У гостей отличились Кори Кейн и Алексей Поникаровский.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Куньлунь" (Пекин) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Кейн – 1 (Йип), 3:41 – 0:1. Ткачев – 1 (Марков), 13:04 – 1:1. Поникаровский – 1 (Локхарт, Юйэнь Зак), 26:06 – 1:2. Малыхин – 1 (Токранов, Глухов), 28:00 – 2:2. Азеведо – 1 (Ткачев, Чибисов), 49:13 – 3:2. Азеведо – 2, 58:13 – 4:2.

Вратари: Гарипов (48:44 – 49:13) – Хелльберг.

Штраф: 13 – 15.

Броски: 31 (10+10+11) – 33 (8+12+13).

Судьи: Сидоренко, Франо.

24 августа. Казань. "Татнефть Арена".