19:17 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" победил ЦСКА в пятом матче финала и в третий раз выиграл Кубок Гагарина

"Ак Барс" победил ЦСКА (1:0) в пятом матче финала и в третий раз выиграл Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru
"Ак Барс" победил ЦСКА (1:0) в пятом матче финала и в третий раз выиграл Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru
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"Ак Барс" обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и выграл очередной титул. Казанцы стали трехкратными обладателями Кубка, ранее команда выигрывала трофей в сезонах 2008/09 и 2009/10. Армейцы, в свою очередь, проиграли свой второй финал в истории КХЛ.

Победу казанцам принес гол Роба Клинкхаммера в третьем периоде встречи. Эта шайба стала для него третьей в этом розыгрыше Кубка. Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард "Ак Барса" Джастин Азеведо, набравший 24 (9+15) очка. Самый результативный игрок армейцев - Михаил Григоренко (9 голов и 4 передачи).

Кубок Гагарина

Финал

Пятый матч

"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Клинкхаммер - 3 (Токранов, Ландер), 41:06 - 1:0.

Вратари: Гарипов - Юханссон (58:45).

Штраф: 6 - 24.

Броски: 16 (3+4+9) - 33 (9+16+8).

Судьи: Одиньш, Раводин.

22 апреля. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 4-1

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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2018. Финал. "Ак Барс" vs ЦСКА
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (28)
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jpanin

Игра ЦСКА в этой серии никакая ... ни в одной из пяти игр не было преимущества ... В серии со СКА временами случались проблески и этого как ни странно хватило чтобы выиграть ...Здесь все было настолько безнадежно , что даже странно куда что делось , игроки вроде есть , но не играют ...Игра в большинстве это что то с чем то , ну нельзя так ! Барс только выиграл серию за счёт игры в большинстве ...

19:37

rusfed 2.0

Когда добро побеждает зло. Что характерно: безмозглые мешки с наворованным баблом облажались и в футболе, и в хоккее.

19:35

морпех

От своих слов не отказываюсь - СКА был заранее обречён на КГ!Зачем проиграли - для ставок ,для каких - то бонусов от ЦСКА,кто - то попросил "наверху"? - не знаю...однако,до сих пор нет расследования в СК России!(думаю,всё же "буки"основную роль сыграли - с 1 ляма баксов получить сотни!))Так что "развалинами КХЛ" удовлетворён...Ну а уровень хоккея нашего скоро узнаем - остаются считанные дни!...опять же - Победы нашим!

19:35

Aborigen06

За Арсеналий с децтва!)) \\\ Обраточка от Бога за купленную жёлтую Смолова.)) Не заставила себя долго ждать.)) \\\ Покурил уже?

19:33

Новоуепинни

Оленьпийские чемпионы, бгг. Полные днища. Ужас

19:32

Новоуепинни

2-1, 2-1, 2-1, в пустые ворота нещитово, 1-0. Убогий финал, убогая лига, убогие тренеры. Хорошо хоть закончили пораньше

19:31

За Арсеналий с децтва!))

Даже в КХЛ канадец лучший.)) Игрок уровня АХЛ в лучшем случае.))

19:30

эстонский армеец

Никитину, можно и Есмантовичу, под зад "поганой метлой"!

19:30

blinkers

Казань с Победой, заслужили. Тесть счастлив, он как и жена, они с Казани!!! и Ипать коней, ипать!

19:30

Lennon

Одно другого не слаще...... Хваленые олимпийцы......

19:29

ЦСКА71

Казань с победой. Всё по дело. Пошёл грустить. Надежды конечно мало было, но всё равно очень жалко что опять не смогли.

19:28

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Казань с победой .Цска вам отдельный респект за то что опустили пидирских мажоров,после чего крысы стали покидать свой кораблик аврору...

19:28

spetrov

Казанцев с победой. Мы, к сожалению, на войну в финале так и не явились.

19:27

diskmen

Электросталец Кубок Гагарина только 10 лет существует.Ну ты загнул.

19:27

Долго наблюдал за идиотами на эт

А окажется, что нхлия предсказуемей гораздо, там пингвины или молнии.

19:27

Alexa1977

Казань с победой!Рад за Билялетдинова и за Зарипова!

19:27

hant64

Одно плохо, что выиграла команда Билялетдинова. Сочи ему не забуду никогда.

19:26

ivradm

Барсы молодцы! :) "Облака, красно-синие лошаааадки"

19:26

Долго наблюдал за идиотами на эт

А говорили, что армейские денежные мешки победят, что кхлия крайне предсказуема ...

19:26

Sправедливый

Браво АК БАРС!!! Браво Билялетдинов!!! Казань с победой!!!

19:25

Электросталец

ожидаемо опять пролетели, с 89 года..

19:24

adamantane'

Отмучились коняшки...

19:23

Монте-Кристо (Мститель) .

Очень рад за Билла. Он был одним из самых моих любимых игроков. Раз за Зарипова. Рад, что проиграл ЦСКА. Которому респект за то, что выбил из розыгрыша Политпроект.

19:23

За Арсеналий с децтва!))

Хоккей, конечно, не фонтан на контрасте с НХЛ...)) Но и не такой позорный как на Олимпиаде, где уж совсем любители играли.))

19:22

Tyksik

оборонительный анти хоккей победил.И это очень плохо,скорее всего в будущем все команды будут исходить из подобной тактики

19:22

L Osokin

наконец то это гумно закончилось. утекло с экранов страны

19:21

За Арсеналий с децтва!))

Обраточка от Бога за купленную жёлтую Смолова.)) Не заставила себя долго ждать.))

19:21

Thomas_Boy_

Игра ЦСКА - это насмешка над хоккеем. Тупая, прямолинейная, безликая, а под конец еще и медленная. Была надежда, что при Никитине все изменится, но... Команда отупела в конец. Это позорище. Казанцев можно поздравить, а ЦСКА второй раз наступил на одни и те же грабли. Тренера надо менять, но не на кого...

19:20

Galapagos

ВОТ ТАК ВОТ!!!111111111

19:20

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