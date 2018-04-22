"Ак Барс" победил ЦСКА в пятом матче финала и в третий раз выиграл Кубок Гагарина

"Ак Барс" победил ЦСКА (1:0) в пятом матче финала и в третий раз выиграл Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru

"Ак Барс" обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и выграл очередной титул. Казанцы стали трехкратными обладателями Кубка, ранее команда выигрывала трофей в сезонах 2008/09 и 2009/10. Армейцы, в свою очередь, проиграли свой второй финал в истории КХЛ.

Победу казанцам принес гол Роба Клинкхаммера в третьем периоде встречи. Эта шайба стала для него третьей в этом розыгрыше Кубка. Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард "Ак Барса" Джастин Азеведо, набравший 24 (9+15) очка. Самый результативный игрок армейцев - Михаил Григоренко (9 голов и 4 передачи).

Кубок Гагарина

Финал

Пятый матч

"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Клинкхаммер - 3 (Токранов, Ландер), 41:06 - 1:0.

Вратари: Гарипов - Юханссон (58:45).

Штраф: 6 - 24.

Броски: 16 (3+4+9) - 33 (9+16+8).

Судьи: Одиньш, Раводин.

22 апреля. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 4-1