"Ак Барс" победил ЦСКА в пятом матче финала и в третий раз выиграл Кубок Гагарина

"Ак Барс" обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и выграл очередной титул. Казанцы стали трехкратными обладателями Кубка, ранее команда выигрывала трофей в сезонах 2008/09 и 2009/10. Армейцы, в свою очередь, проиграли свой второй финал в истории КХЛ.
Победу казанцам принес гол Роба Клинкхаммера в третьем периоде встречи. Эта шайба стала для него третьей в этом розыгрыше Кубка. Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард "Ак Барса" Джастин Азеведо, набравший 24 (9+15) очка. Самый результативный игрок армейцев - Михаил Григоренко (9 голов и 4 передачи).
Кубок Гагарина
Финал
Пятый матч
"Ак Барс" (Казань) – ЦСКА – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Клинкхаммер - 3 (Токранов, Ландер), 41:06 - 1:0.
Вратари: Гарипов - Юханссон (58:45).
Штраф: 6 - 24.
Броски: 16 (3+4+9) - 33 (9+16+8).
Судьи: Одиньш, Раводин.
22 апреля. Казань. "Татнефть Арена".
Счет в серии: 4-1
jpanin
Игра ЦСКА в этой серии никакая ... ни в одной из пяти игр не было преимущества ... В серии со СКА временами случались проблески и этого как ни странно хватило чтобы выиграть ...Здесь все было настолько безнадежно , что даже странно куда что делось , игроки вроде есть , но не играют ...Игра в большинстве это что то с чем то , ну нельзя так ! Барс только выиграл серию за счёт игры в большинстве ...
19:37
rusfed 2.0
Когда добро побеждает зло. Что характерно: безмозглые мешки с наворованным баблом облажались и в футболе, и в хоккее.
19:35
морпех
От своих слов не отказываюсь - СКА был заранее обречён на КГ!Зачем проиграли - для ставок ,для каких - то бонусов от ЦСКА,кто - то попросил "наверху"? - не знаю...однако,до сих пор нет расследования в СК России!(думаю,всё же "буки"основную роль сыграли - с 1 ляма баксов получить сотни!))Так что "развалинами КХЛ" удовлетворён...Ну а уровень хоккея нашего скоро узнаем - остаются считанные дни!...опять же - Победы нашим!
19:35
Aborigen06
За Арсеналий с децтва!)) \\\ Обраточка от Бога за купленную жёлтую Смолова.)) Не заставила себя долго ждать.)) \\\ Покурил уже?
19:33
Новоуепинни
Оленьпийские чемпионы, бгг. Полные днища. Ужас
19:32
Новоуепинни
2-1, 2-1, 2-1, в пустые ворота нещитово, 1-0. Убогий финал, убогая лига, убогие тренеры. Хорошо хоть закончили пораньше
19:31
За Арсеналий с децтва!))
Даже в КХЛ канадец лучший.)) Игрок уровня АХЛ в лучшем случае.))
19:30
эстонский армеец
Никитину, можно и Есмантовичу, под зад "поганой метлой"!
19:30
blinkers
Казань с Победой, заслужили. Тесть счастлив, он как и жена, они с Казани!!! и Ипать коней, ипать!
19:30
Lennon
Одно другого не слаще...... Хваленые олимпийцы......
19:29
ЦСКА71
Казань с победой. Всё по дело. Пошёл грустить. Надежды конечно мало было, но всё равно очень жалко что опять не смогли.
19:28
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Казань с победой .Цска вам отдельный респект за то что опустили пидирских мажоров,после чего крысы стали покидать свой кораблик аврору...
19:28
spetrov
Казанцев с победой. Мы, к сожалению, на войну в финале так и не явились.
19:27
diskmen
Электросталец Кубок Гагарина только 10 лет существует.Ну ты загнул.
19:27
Долго наблюдал за идиотами на эт
А окажется, что нхлия предсказуемей гораздо, там пингвины или молнии.
19:27
Alexa1977
Казань с победой!Рад за Билялетдинова и за Зарипова!
19:27
hant64
Одно плохо, что выиграла команда Билялетдинова. Сочи ему не забуду никогда.
19:26
ivradm
Барсы молодцы! :) "Облака, красно-синие лошаааадки"
19:26
Долго наблюдал за идиотами на эт
А говорили, что армейские денежные мешки победят, что кхлия крайне предсказуема ...
19:26
Sправедливый
Браво АК БАРС!!! Браво Билялетдинов!!! Казань с победой!!!
19:25
Электросталец
ожидаемо опять пролетели, с 89 года..
19:24
adamantane'
Отмучились коняшки...
19:23
Монте-Кристо (Мститель) .
Очень рад за Билла. Он был одним из самых моих любимых игроков. Раз за Зарипова. Рад, что проиграл ЦСКА. Которому респект за то, что выбил из розыгрыша Политпроект.
19:23
За Арсеналий с децтва!))
Хоккей, конечно, не фонтан на контрасте с НХЛ...)) Но и не такой позорный как на Олимпиаде, где уж совсем любители играли.))
19:22
Tyksik
оборонительный анти хоккей победил.И это очень плохо,скорее всего в будущем все команды будут исходить из подобной тактики
19:22
L Osokin
наконец то это гумно закончилось. утекло с экранов страны
19:21
За Арсеналий с децтва!))
Обраточка от Бога за купленную жёлтую Смолова.)) Не заставила себя долго ждать.))
19:21
Thomas_Boy_
Игра ЦСКА - это насмешка над хоккеем. Тупая, прямолинейная, безликая, а под конец еще и медленная. Была надежда, что при Никитине все изменится, но... Команда отупела в конец. Это позорище. Казанцев можно поздравить, а ЦСКА второй раз наступил на одни и те же грабли. Тренера надо менять, но не на кого...
19:20
Galapagos
ВОТ ТАК ВОТ!!!111111111
19:20