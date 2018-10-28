"Ак Барс" победил "Адмирал", Секач набрал три очка

"Ак Барс" в гостях уверенно обыграл "Адмирал" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей три очка набрали Иржи Секач (2+1) и Антон Ландер (0+3), также голами отметились Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артем Лукоянов.

Казанцы идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Адмирал" занимает предпоследнюю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Ак Барс" (Казань) – 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Голы: Кубат – 2 (Мерескин), 5:30 – 1:0. Секач – 8 (бол., Ландер, Постма), 20:37 – 1:1. Батыршин – 3 (Ландер, Секач), 38:08 – 1:2. Клинкхаммер – 10 (Постма, Педан), 47:41 – 1:3. Лукоянов – 3 (Потапов), 56:49 – 1:4. Секач – 9 (Ландер, Азеведо), 59:12 – 1:5.

Вратари: Серебряков – Подъяпольский.

Штраф: 6 – 0.

Броски: 17 (4+7+6) – 40 (10+14+16).

Судьи: Гофман, Франо.

28 октября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".