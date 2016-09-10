"Ак Барс" по буллитам обыграл "Витязь"

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Витязь". Решающий буллит исполнил Антон Глинкин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Витязь" (Подольск) - 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Макеев - 2 (Афиногенов), 25:12 - 0:1. Обухов - 1 (Свитов), 36:06 - 1:1. Глинкин - 2 (Варнаков, Захарчук), 37:19 - 2:1. Аалтонен - 3 (Кемпе), 41:19 - 2:2.
Победный буллит: Глинкин.
Вратари: Гарипов - Сятери.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 38 (10+14+12+2) - 25 (9+7+7+2).
Судьи: Рогачев, Соин.
10 сентября. Казань. "Татнефть Арена".