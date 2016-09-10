19:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" по буллитам обыграл "Витязь"

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"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Витязь". Решающий буллит исполнил Антон Глинкин.

 

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Витязь" (Подольск) - 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Макеев - 2 (Афиногенов), 25:12 - 0:1. Обухов - 1 (Свитов), 36:06 - 1:1. Глинкин - 2 (Варнаков, Захарчук), 37:19 - 2:1. Аалтонен - 3 (Кемпе), 41:19 - 2:2.

Победный буллит: Глинкин.

Вратари: Гарипов - Сятери.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 38 (10+14+12+2) - 25 (9+7+7+2).

Судьи: Рогачев, Соин.

10 сентября. Казань. "Татнефть Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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