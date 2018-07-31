"Ак Барс" перешел на финский формат площадки

"Ак Барс" объявил о переходе на финский формат площадки на "Татнефть Арене". Ее ширина бдет уменьшена с 30 до 28 метров.

Стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант - 26 метров. Средний вариант, финский, по мнению клуба позволит повысить скорост игры и зрелищность матчей. Освободившееся у бортов пространство будет использовано для размещения дополнительного ряда мест повышенной комфортности.

– Мы надеемся, игра станет более зрелищной. Это интересный опыт и для нас, и для болельщиков, – считает главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.