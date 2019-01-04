"Ак Барс" переиграл "Салават Юлаев". Третья победа хозяев в сезоне над гостями

"Ак Барс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1. В составе хозяев отличились нападающие Станислав Галиев и Джастин Азеведо, а также защитник Артем Сергеев.

"Ак Барс" располагается на третьей строчке Восточной конференции с 70 очками после 48 игр. "Салават Юлаев" с 52 баллами занимает шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Галиев - 5 (Зарипов), 6:02 - 1:0. Секач - 21 (бол., Зарипов, Лямкин), 9:02 - 2:0. Азеведо - 12 (Ткачев, Секач), 37:18 - 3:0. Сергеев - 5 (Рыбин, Кадейкин), 42:29 - 3:1.

Вратари: Подъяпольский - Кареев (Федотов, 9:02, 54:00 - 54:29, 57:59).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 27 (4+18+5) - 33 (14+6+13).

Судьи: Наумов, Одиньш.

4 января. Казань. "Татнефть-Арена".

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