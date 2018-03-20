"Ак Барс" переиграл "Магнитку" и вышел вперед в серии

В третьем матче 1/2 финала Восточной конференции "Ак Барс" на выезде обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:2. В составе казанцев отличились нападающие Иржи Секач, Антон Ландер, Владимир Ткачев и Джастин Азеведо, а также защитник Василий Токранов.
У хозяев шайбы забросили форварды Сергей Мозякин и Оскар Осала.
Следующая игра серии состоится 21 марта в Магнитогорске.
КХЛ
Восточная конференция
1/2 финала
"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Секач - 2 (Азеведо, Лямкин), 0:51 - 0:1. Мозякин - 4 (бол., Ли, Вольски), 13:01 - 1:1. Ландер - 3 (бол., Токранов, Азеведо), 20:28 - 1:2. Ткачев - 2 (Зарипов), 21:40 - 1:3. Осала - 3 (бол., Кокарев, Береглазов), 39:23 - 2:3. Токранов - 2 (бол., Азеведо, Секач), 44:18 - 2:4. Азеведо - 5 (Зарипов, Лямкин), 54:27 - 2:5.
Вратари: Кошечкин (Самсонов, 21:40) - Гарипов.
Штраф: 10- 10.
Броски: 40 (15+9+16) - 28 (5+13+10).
Судьи: Белов, Наумов.
20 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Счет в серии: 1-2
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Дополнительная информация
- Ак Барс
- Металлург Мг (хоккей)
- Сергей Мозякин
- Оскар Осала
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Иржи Секач
- Василий Токранов
- Джастин Азеведо
- Антон Ландер