16:55 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" переиграл "Куньлунь"


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" на выезде переиграл "Куньлунь" - 2:1. В составе казанцев по разу отличились Александр Свитов и Никита Язьков, у хозяев забил Брэндон Дефацио.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Свитов - 2 (бол., Токранов, Мусин), 27:18 - 0:1. Дефацио - 7 (Вольски), 36:08 - 1:1. Язьков - 4 (Токранов), 47:54 - 1:2.

Вратари: Хелльберг (58:34) - Гарипов.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 30 (8+17+5) - 24 (6+11+7).

Судьи: Васильев, Сергеев.

27 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.

Турнирная таблица - здесь

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