"Ак Барс" переиграл "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" на выезде переиграл "Куньлунь" - 2:1. В составе казанцев по разу отличились Александр Свитов и Никита Язьков, у хозяев забил Брэндон Дефацио.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Свитов - 2 (бол., Токранов, Мусин), 27:18 - 0:1. Дефацио - 7 (Вольски), 36:08 - 1:1. Язьков - 4 (Токранов), 47:54 - 1:2.
Вратари: Хелльберг (58:34) - Гарипов.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 30 (8+17+5) - 24 (6+11+7).
Судьи: Васильев, Сергеев.
27 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.
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