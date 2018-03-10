"Ак Барс" переиграл "Амур" в пятом матче серии плей-офф и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

В пятом матче серии плей-офф КХЛ "Ак Барс" дома обыграл "Амур" со счетом 2:1. В составе казанцев отличились нападающие Антон Ландер и Роб Клинкхаммер.

У хабаровчан шайбу забросил форвард Павел Дедунов.

Счет в серии стал 4:1 в пользу хозяев. "Ак Барс" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Ак Барс" (Казань) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ландер - 2 (Азеведо, Секач), 0:20 - 1:0. Дедунов - 1 (Коларж, Вл. Ушенин), 12:29 - 1:1. Клинкхаммер - 1 (Свитов, Лямкин), 53:02 - 2:1.

Вратари: Гарипов - Метсола (58:14 - 59:48).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 30 (11+10+9) - 21 (6+6+9).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

10 марта. Казань. "Татнефть Арена".