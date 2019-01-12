"Ак Барс" отправился на сбор в ОАЭ

Команда Зинэтулы Билялетдинова вылетела в Объединенные Арабские Эмираты для того, чтобы провести там тренировочный сбор.

Казанцы будут заниматься в течение пяти дней, в программе сбора - тренировки на земле и восстановительные процедуры.

"Ак Барс" отправился в ОАЭ в следующем составе:

Вратари: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский;



Защитники: Андрей Педан, Пол Постма, Роман Абросимов, Роман Манухов, Рафаэль Батыршин, Альберт Яруллин, Андрей Марков, Никита Лямкин;



Нападающие: Андрей Попов, Михаил Глухов, Артём Михеев, Александр Свитов, Вячеслав Основин, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Владимир Ткачёв, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Иржи Секач, Алексей Попов, Фёдор Малыхин.