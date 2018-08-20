"Ак Барс" отправился на предсезонный турнир в Латвию

"Ак Барс" отправился в Ригу (Латвия), чтобы принять участие в кубке Латвийской железной дороги, информирует пресс-служба клуба.

В турнире также примут участие "Динамо" (Рига), "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Минск), "Давос" (Давос, Швейцария).

Состав "Ак Барса" на турнир: вратари: Гарипов, Мисбахов, Шарыченков; защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Курашов, Лямкин, Марин, Марков, Цуканов, Яруллин; нападающие Азеведо, Бурмистров, Воеводин, Галиев, Зарипов, Кара, Клинкхаммер, Лукоянов, Малыхин, Попов, Потапов, Секач, Ткачев.

Канадский защитник Пол Постма присоединится к команде во вторник.

21 августа "Ак Барс" сыграет с "Давосом", 23-го - с минским "Динамо", 24-го - с "Локомотивом", а 25-го - с хозяином турнира, рижским "Динамо".