"Ак Барс" отменил празднования в честь завоевания Кубка Гагарина из-за урагана

"Ак Барс" был вынужден отменить праздничную программу, посвященную завоеванию командой Кубка Гагарина. Из-за плохой погоды мероприятие перенесено на неопределенный срок.
- Уважаемые болельщики! В связи с последствиями урагана мы вынуждены отменить праздничную программу на площади Тысячелетия, - говорится в сообщении на официальном Твиттере клуба. - Мы не можем подвергать риску здоровье болельщиков, в связи с чем переносим концерт. Праздник пройдет в другой день. Благодарим за понимание.
В финале Кубка Гагарина сезона-2017/18 "Ак Барс" выиграл серию у ЦСКА (4-1).
Уважаемые болельщики! В связи с последствиями урагана мы вынуждены отменить праздничную программу на площади Тысячелетия.– ХК Ак Барс (@hcakbars) 30 мая 2018 г.
Мы не можем подвергать риску Здоровье болельщиков, в связи с чем переносим концерт.
Праздник пройдёт в другой день. Благодарим за понимание. pic.twitter.com/FuXUtUakiQ