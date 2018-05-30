"Ак Барс" отменил празднования в честь завоевания Кубка Гагарина из-за урагана

"Ак Барс" был вынужден отменить праздничную программу, посвященную завоеванию командой Кубка Гагарина. Из-за плохой погоды мероприятие перенесено на неопределенный срок.

- Уважаемые болельщики! В связи с последствиями урагана мы вынуждены отменить праздничную программу на площади Тысячелетия, - говорится в сообщении на официальном Твиттере клуба. - Мы не можем подвергать риску здоровье болельщиков, в связи с чем переносим концерт. Праздник пройдет в другой день. Благодарим за понимание.

В финале Кубка Гагарина сезона-2017/18 "Ак Барс" выиграл серию у ЦСКА (4-1).