19:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" одержал восьмую победу подряд и вышел в лидеры Восточной конференции

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Казанский "Ак Барс" нанес поражение китайскому клубу "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбами отметились Свитов и Ткачев. "Ак Барс" одержал восьмую победу подряд и вышел в лидеры восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Свитов – 7 (Лукоянов), 43:41 – 1:0. Ткачев – 6 (п.в.), 59:14 – 2:0.

Вратари: Галимов – Загидулин (59:02 – 59:14).

Штраф: 16 – 8.

Броски: 30 (8+15+7) – 27 (12+6+9).

Судьи: Ансонс, Кислов.

15 октября. Казань. "Татнефть Арена".

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