Казанский "Ак Барс" нанес поражение китайскому клубу "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбами отметились Свитов и Ткачев. "Ак Барс" одержал восьмую победу подряд и вышел в лидеры восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Свитов – 7 (Лукоянов), 43:41 – 1:0. Ткачев – 6 (п.в.), 59:14 – 2:0.
Вратари: Галимов – Загидулин (59:02 – 59:14).
Штраф: 16 – 8.
Броски: 30 (8+15+7) – 27 (12+6+9).
Судьи: Ансонс, Кислов.
15 октября. Казань. "Татнефть Арена".