"Ак Барс" одержал волевую победу над "Йокеритом"

"Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Ак Барсу". В составе казанцев три передачи на счету нападающего Владимира Ткачева, у хозяев по 2 (1+1) балла набрали форвард Брайан О'Нилл и защитник Чарльз Геноуэй.

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Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Ак Барс" (Казань) – 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)

Голы: Геноуэй – 7 (бол., О`Нилл, Хухтала), 11:02 – 1:0. О`Нилл – 16 (Геноуэй, Йенсен), 16:34 – 2:0. Голубев – 1 (Токранов, Охтамаа), 16:45 – 2:1. Виртанен – 3 (Марьямяки, Талая), 31:33 – 3:1. Батыршин – 1 (Азеведо, Ткачев), 31:56 – 3:2. Токранов – 5 (бол., Ткачев), 42:49 – 3:3. Мусин – 3 (бол., Малыхин, Глинкин), 46:32 – 3:4. Йоэнсуу – 15 (Лауридсен, Анттила), 48:28 – 4:4. Азеведо – 13 (Ткачев), 54:27 – 4:5.

Вратари: Запольски (57:58) – Гарипов.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 29 (11+10+8) – 35 (7+19+9).

Судьи: Гебеи, Ержабек.

16 февраля. Хельсинки. Hartwall Arena.