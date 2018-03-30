21:23 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" одержал волевую победу над "Трактором" и повел в серии

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"Ак Барс" дома обыграл "Трактор" (2:1) в первом матче финала Восточной конференции. Счет во встрече открыли гости - отличился Рихард Гюнге, но хозяевам площадки удалось одержать победу, не доводя время до овертайма. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова менее чем за три минуты забросили две шайбы - точные броски на счету Станислава Галиева и Джастина Азеведо.

Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

Финал

Первый матч

"Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Гюнге - 6 (Виделль), 25:44 - 0:1. Галиев - 7 (Манухов, Косов), 51:00 - 1:1. Азеведо - 6 (Марков, Ландер), 53:44 - 2:1.

Вратари: Гарипов - Францоуз (58:03).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 43 (13+11+19) - 23 (6+9+8).

Судьи: Белов, Кулаков.

30 марта. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 1-0

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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Bemep74

а зачем комы тереть? При этом комы трут просто подло

22:54

Упёртый русский

Дортмунд. У Барса такая балда в нападении и защите, что супервратарь и не понадобится (по сравнению с Трактором, конечно). Шансов очень мало у челябы. Хотя они и уже красавцы!

22:44

Дортмунд

Упёртый русский===Не факт, что сильнее. В большинстве АБ играет не всегда удачно, сегодня играя даже 5 на 3 не реализовали большинство. С Магниткой тоже не забили 5 на 3. В ПО многое решают киперы, а у барсов нет Веханена и Нильсона, которые бы всё тащили.

22:28

Shalopay

Ребяты,не торопитесь с выводами, это только 1 матч.

22:27

Дортмунд

Bemep74 , конечно , лучше обсуждать после серии. Fajyz (Игорь) не знаю, что написал, но он бывает адекватен. как правило.)) Агрессия после первой игры ни к чему. Мы просто болельщики, со своими пристрастиями. Терпимее надо быть.

22:23

Упёртый русский

Трактор - очень симпатичная команда, но Барс сильнее, опытнее, глубже по составу и пр... Он ещё с победителем Запада поборется, хотя и проиграет наверняка... Составы команд слишком различны. Забавны корры СЭ, которые писали, что на Востоке суперинтрига. Я в начале сезона писал, что Барс будет в финале от Востока...

22:19

Bemep74

Дортмунд, первый матч в гостях, все эти мелочи лучше после завершения серии

22:17

Дортмунд

Невозможно весь матч отбиваться. Дуэль татарских тренеров за Биллом. К тому же состав барсов сильнее. первое звено барсов не хуже первого звена Трактора. Барсы дожали. У Трактора киперы будут покруче, чем Гарри, имхо.

22:13

Stolbun

да лан, че ругаться. сегодня Казань была справедливо сильнее гостей. Особенно это проявилось в 3-периоде. Трактор устал видать после длинной серии с Уфой..

22:08

Kurt

gekochuk Лукоянов два раза симулировал - не удалили, еще и тракториста нахлобучили. Судейство напрягает. 21:38 Есть за Лукояновым такой грешок. Не раз и не два наблюдал подобное в этом и прошлых сезонах. Есть еще такой Александр Нестеров (не помню за кого сейчас выступает, запомнился в основном игрой за Авангард), тоже любитель красиво (и не очень) упасть.

22:05

Bemep74

Паснаход, поясни

22:04

ngil

Что за бред-3,4,5,6,7 апреля. Каждый день что ли играть будут?

22:03

Паснаход

Bemep74, то, как сам здесь эмоционировал, уже забыл, конечно? Видимо, 74 г. р. А письмо школьника.

22:02

Bemep74

Fajyz, ты меня как минимум с кем то путаешь. Хотя казань и этому рада) Советую за базаром следить, а не брызгать слюнями. Вы уже не раз ревели, в этой серии традиция продолжится

21:52

Паснаход

Без Секача тяжело. Когда восстановится? Клинкхаммер не помогает. Азеведо забросил индивидуально.

21:41

Bemep74

rusfed 2.0, это в твоих грезах

21:41

gekochuk

Лукоянов два раза симулировал - не удалили, еще и тракториста нахлобучили. Судейство напрягает.

21:38

rusfed 2.0

В финал выйдет Казань

21:32

Bemep74

поздравляю. но тракторвсегда в по вас .... так и сейчас будет

21:30

Fajyz

С победой, барсы!

21:25

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