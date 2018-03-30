"Ак Барс" одержал волевую победу над "Трактором" и повел в серии

"Ак Барс" дома обыграл "Трактор" (2:1) в первом матче финала Восточной конференции. Счет во встрече открыли гости - отличился Рихард Гюнге, но хозяевам площадки удалось одержать победу, не доводя время до овертайма. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова менее чем за три минуты забросили две шайбы - точные броски на счету Станислава Галиева и Джастина Азеведо.
Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
Финал
Первый матч
"Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Гюнге - 6 (Виделль), 25:44 - 0:1. Галиев - 7 (Манухов, Косов), 51:00 - 1:1. Азеведо - 6 (Марков, Ландер), 53:44 - 2:1.
Вратари: Гарипов - Францоуз (58:03).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 43 (13+11+19) - 23 (6+9+8).
Судьи: Белов, Кулаков.
30 марта. Казань. "Татнефть Арена".
Счет в серии: 1-0
Bemep74
а зачем комы тереть? При этом комы трут просто подло
22:54
Упёртый русский
Дортмунд. У Барса такая балда в нападении и защите, что супервратарь и не понадобится (по сравнению с Трактором, конечно). Шансов очень мало у челябы. Хотя они и уже красавцы!
22:44
Дортмунд
Упёртый русский===Не факт, что сильнее. В большинстве АБ играет не всегда удачно, сегодня играя даже 5 на 3 не реализовали большинство. С Магниткой тоже не забили 5 на 3. В ПО многое решают киперы, а у барсов нет Веханена и Нильсона, которые бы всё тащили.
22:28
Shalopay
Ребяты,не торопитесь с выводами, это только 1 матч.
22:27
Дортмунд
Bemep74 , конечно , лучше обсуждать после серии. Fajyz (Игорь) не знаю, что написал, но он бывает адекватен. как правило.)) Агрессия после первой игры ни к чему. Мы просто болельщики, со своими пристрастиями. Терпимее надо быть.
22:23
Упёртый русский
Трактор - очень симпатичная команда, но Барс сильнее, опытнее, глубже по составу и пр... Он ещё с победителем Запада поборется, хотя и проиграет наверняка... Составы команд слишком различны. Забавны корры СЭ, которые писали, что на Востоке суперинтрига. Я в начале сезона писал, что Барс будет в финале от Востока...
22:19
Bemep74
Дортмунд, первый матч в гостях, все эти мелочи лучше после завершения серии
22:17
Дортмунд
Невозможно весь матч отбиваться. Дуэль татарских тренеров за Биллом. К тому же состав барсов сильнее. первое звено барсов не хуже первого звена Трактора. Барсы дожали. У Трактора киперы будут покруче, чем Гарри, имхо.
22:13
Stolbun
да лан, че ругаться. сегодня Казань была справедливо сильнее гостей. Особенно это проявилось в 3-периоде. Трактор устал видать после длинной серии с Уфой..
22:08
Kurt
gekochuk Лукоянов два раза симулировал - не удалили, еще и тракториста нахлобучили. Судейство напрягает. 21:38 Есть за Лукояновым такой грешок. Не раз и не два наблюдал подобное в этом и прошлых сезонах. Есть еще такой Александр Нестеров (не помню за кого сейчас выступает, запомнился в основном игрой за Авангард), тоже любитель красиво (и не очень) упасть.
22:05
Bemep74
Паснаход, поясни
22:04
ngil
Что за бред-3,4,5,6,7 апреля. Каждый день что ли играть будут?
22:03
Паснаход
Bemep74, то, как сам здесь эмоционировал, уже забыл, конечно? Видимо, 74 г. р. А письмо школьника.
22:02
Bemep74
Fajyz, ты меня как минимум с кем то путаешь. Хотя казань и этому рада) Советую за базаром следить, а не брызгать слюнями. Вы уже не раз ревели, в этой серии традиция продолжится
21:52
Паснаход
Без Секача тяжело. Когда восстановится? Клинкхаммер не помогает. Азеведо забросил индивидуально.
21:41
Bemep74
rusfed 2.0, это в твоих грезах
21:41
gekochuk
Лукоянов два раза симулировал - не удалили, еще и тракториста нахлобучили. Судейство напрягает.
21:38
rusfed 2.0
В финал выйдет Казань
21:32
Bemep74
поздравляю. но тракторвсегда в по вас .... так и сейчас будет
21:30
Fajyz
С победой, барсы!
21:25