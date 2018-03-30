"Ак Барс" одержал волевую победу над "Трактором" и повел в серии

"Ак Барс" дома обыграл "Трактор" (2:1) в первом матче финала Восточной конференции. Счет во встрече открыли гости - отличился Рихард Гюнге, но хозяевам площадки удалось одержать победу, не доводя время до овертайма. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова менее чем за три минуты забросили две шайбы - точные броски на счету Станислава Галиева и Джастина Азеведо.

Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

Финал

Первый матч

"Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Гюнге - 6 (Виделль), 25:44 - 0:1. Галиев - 7 (Манухов, Косов), 51:00 - 1:1. Азеведо - 6 (Марков, Ландер), 53:44 - 2:1.

Вратари: Гарипов - Францоуз (58:03).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 43 (13+11+19) - 23 (6+9+8).

Судьи: Белов, Кулаков.

30 марта. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 1-0

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