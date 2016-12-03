"Ак Барс" одержал волевую победу над "Спартаком", пропустив на 1-й минуте

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над "Спартаком". В составе казанцев, которые пропустили на 1-й минуте встречи, отличились защитник Степан Захарчук, нападающие Андрей Попов и Федор Малыхин. В "Спартаке" дебютировал 34-летний американский форвард Тим Стэплтон, выступавший в свое время в "Ак Барсе".

Благодаря этой победе "Ак Барс" вышел на первое место в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Спартак" (Москва) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Радил – 7, 0:49 – 0:1. Попов – 10 (бол., Глинкин, Малыхин), 6:02 – 1:1. Малыхин – 11 (бол., Глинкин, Эллиотт), 22:34 – 2:1. Захарчук – 2 (Лукоянов), 31:15 – 3:1. Лещенко – 5 (Кириллов), 56:28 – 3:2.

Вратари: Галимов – Беспалов (59:18).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 27 (8+10+9) – 30 (12+9+9).

Судьи: Конц, Одиньш.

3 декабря. Казань. "Татнефть Арена".