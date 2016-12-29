"Ак Барс" одержал волевую победу над "Северсталью"

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Северсталь" – 3:2. Отметим, что после периода хозяева уступали в счете 0:2. В составе победителей 3 (1+2) очка набрал защитник Василий Токранов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Голы: Хацей - 1, 4:43 - 0:1. Сизов - 1 (Мазур, Кодола), 7:06 - 0:2. Токранов - 4 (бол., Азеведо, Секач), 25:32 - 1:2. Секач - 9 (бол., Свитов, Токранов), 27:51 - 2:2. Эллиотт - 3 (Токранов, Азеведо), 37:58 - 3:2.

Вратари: Галимов - Коварж (58:25).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 22 (7+11+4) - 32 (13+10+9).

Судьи: Акузовский, Овчинников.

29 декабря. Казань. "Татнефть Арена".