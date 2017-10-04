"Ак Барс" одержал третью победу подряд, обыграв "Югру"

"Ак Барс" на своем льду обыграл "Югру" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Станислав Галиев.

Отметим, что для "Ак Барса" эта победа стала третьей подряд. "Югра" после двух кряду выигранных встреч потерпела поражение.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Азеведо - 11 (Секач, Ландер), 3:04 - 1:0. Галиев - 2 (бол., Ткачев, Клинкхаммер), 36:55 - 2:0. Скачков - 1 (Витасек, Штайнох), 46:16 - 2:1. Токранов - 2 (Секач), 49:23 - 3:1.

Вратари: Гарипов - Проскуряков (58:55).

Штраф: 30 - 6.

Броски: 29 (15+5+9) - 30 (4+15+11).

Судьи: Кислов, Соин.

4 октября. Казань. "Татнефть Арена".