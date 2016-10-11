21:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" одержал шестую победу подряд, обыграв "Амур"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" на своем льду обыграл "Амур" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий казанского клуба Михаил Варнаков. Для команды Зинэтулы Билялетдинова эта победа стала 6-й подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Амур" (Хабаровск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Азеведо – 7, 18:22 – 1:0. Варнаков – 4 (Токранов, Малыхин), 39:23 – 2:0. Зуб – 2 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 48:51 – 2:1.

Вратари: Гарипов – Метсола (58:37).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 24 (8+11+5) – 24 (4+11+9).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

11 октября. Казань. "Татнефть Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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