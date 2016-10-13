"Ак Барс" одержал седьмую победу подряд в матче с "Адмиралом"

"Ак Барс" на своем льду переиграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:0. Казанская команда одержала седьмую победу подряд, набрала 42 очка и на один балл отстает от магнитогорского "Металлурга" в турнирной таблице восточной конференции. "Адмирал" же прервал свою четырехматчевую победную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Малыхин – 5 (Йордан), 10:07 – 1:0. Свитов – 6 (бол., Азеведо, Ткачев), 54:33 – 2:0. Азеведо – 8 (п.в., Глухов, Свитов), 58:25 – 3:0.

Вратари: Галимов – Бобков (57:52 – 58:25).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 31 (10+11+10) – 32 (11+9+12).

Судьи: Морозов, Оленин.

13 октября. Казань. "Татнефть Арена".