"Ак Барс" одержал победу над "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев в третьем периоде забил нападающий Алексей Потапов.

Голкипер "Ак Барса" Владислав Подъяпольский отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

Казанский клуб занимает третье место в Восточной конференции с 66 очками. "Нефтехимик" располагается на 11-й строчке с 35 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Потапов – 8 (Попов, Яруллин), 45:39 – 1:0.

Вратари: Подъяпольский – Ежов (58:43).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 27 (7+9+11) – 30 (8+11+11).

Судьи: Акузовский, Белов.

30 декабря. Казань. "Татнефть-Арена".

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