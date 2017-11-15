"Ак Барс" обыграл "Витязь" и прервал серию из трех поражений

"Ак Барс" в гостях обыграл "Витязь" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Станислав Галиев, Альберт Яруллин, Артем Лукоянов, Иржи Секач. У хозяев забил Максим Афиногенов.
Отметим, что казанцы прервали серию из трех поражений кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Галиев - 4 (Ландер, Секач), 0:17 - 0:1. Яруллин - 3 (Косов), 12:50 - 0:2. Афиногенов - 12 (Мозик, Никулин), 26:11 - 1:2. Лукоянов - 3 (Свитов), 41:39 - 1:3. Секач - 11 (Глухов), 56:28 - 1:4.
Вратари: Кархунен - Гарипов.
Штраф: 59 - 29.Броски: 31 (7+21+3) - 35 (12+10+13).
Судьи: Беляев, Наумов.
15 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".
Дополнительная информация
- КХЛ
- Ак Барс
- Витязь (хоккей)
- Максим Афиногенов
- Станислав Галиев
- Альберт Яруллин
- Артем Лукоянов
- Иржи Секач
Материалы других СМИ