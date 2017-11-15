22:03 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Витязь" и прервал серию из трех поражений


"Ак Барс" в гостях обыграл "Витязь" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Станислав Галиев, Альберт Яруллин, Артем Лукоянов, Иржи Секач. У хозяев забил Максим Афиногенов.

Отметим, что казанцы прервали серию из трех поражений кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Галиев - 4 (Ландер, Секач), 0:17 - 0:1. Яруллин - 3 (Косов), 12:50 - 0:2. Афиногенов - 12 (Мозик, Никулин), 26:11 - 1:2. Лукоянов - 3 (Свитов), 41:39 - 1:3. Секач - 11 (Глухов), 56:28 - 1:4.

Вратари: Кархунен - Гарипов.

Штраф: 59 - 29.Броски: 31 (7+21+3) - 35 (12+10+13).

Судьи: Беляев, Наумов.

15 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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