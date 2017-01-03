"Ак Барс" обыграл "Трактор"

"Ак Барс" взял верх над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Клуб из Казани на три очка отстает от лидера дивизиона Харламова и Восточной конференции - магнитогорского "Металлурга". "Трактор" идет четвертым на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск) - 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Секач - 10 (Свитов, Азеведо), 3:28 - 1:0. Захарчук - 3 (Абросимов, Секач), 11:46 - 2:0. Белов - 7 (бол., Кольцов, Новотны), 15:15 - 2:1. Якуценя - 11 (мен.), 18:17 - 2:2. Ткачев - 14, 21:37 - 3:2. Азеведо - 11 (бол., Токранов, Ткачев), 33:25 - 4:2. Кольцов - 11 (Пестунов), 34:22 - 4:3. Малыхин - 14 (Варнаков, Обухов), 41:48 - 5:3.

Вратари: Галимов - Демченко.

Штраф: 12 - 24.

Броски: 37 (10+14+13) - 25 (9+6+10).

Судьи: Беляев, Букин.