"Ак Барс" обыграл "Торпедо"

"Ак Барс" выиграл у "Торпедо" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по дублю сделали Артем Лукоянов и Джастин Азеведо, еще один гол в активе Роба Клинкхаммера. У гостей шайбу забросил Дамир Жафяров.

"Ак Барс" набрал 51 очко и занимает третье место на Востоке. У "Торпедо" 40 очков и шесто место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Голы: Азеведо - 6 (Секач), 0:18 - 1:0. Лукоянов - 7, 10:43 - 2:0. Азеведо - 7 (Ткачев), 26:29 - 3:0. Лукоянов - 8 (Абросимов, Потапов), 28:01 - 4:0. Клинкхаммер - 12 (Ткачев, Свитов), 31:58 - 5:0. Жафяров - 8 (Паршин, Миле), 44:39 - 5:1.

Вратари: Гарипов - Тихомиров (Костин, 28:01).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 29 (9+14+6) - 19 (5+7+7).

Судьи: Гашилов, Рогачев.

28 ноября. Казань. "Татнефть-Арена".

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