"Ак Барс" обыграл рижское "Динамо" благодаря дублю Секача

"Ак Барс" взял верх над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Дубль оформил Иржи Секач, который в списке снайперов вышел на четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Ак Барс" (Казань) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ткачев - 7 (Яруллин), 4:48 - 0:1. Дарзиньш - 6 (бол., Джериньш, Майоне), 27:41 - 1:1. Секач - 15 (Зарипов, Педан), 38:24 - 1:2. Секач - 16 (Зарипов), 44:03 - 1:3.

Вратари: Гудлевскис (53:56 - 54:22) - Гарипов.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 33 (13+11+9) - 26 (6+8+12).

Судьи: Акузовский, Беляев.

10 декабря. Рига. "Арена Рига".