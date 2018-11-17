"Ак Барс" обыграл рижское "Динамо"

"Ак Барс" по буллитам победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит на счету нападающего Иржи Секача.

"Ак Барс" набрал 41 очко и поднялся на четвертое место на Востоке. "Динамо" с 28 баллами занимает 7 строчку на Западе.

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"Ак Барс" (Казань) - "Динамо" (Рига) - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Редлихс - 3 (бол., Балинскис), 47:52 - 0:1. Секач - 10 (бол., Постма, Ландер), 50:28 - 1:1.

Победный буллит: Секач.

Вратари: Подъяпольский - Билялов.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (9+8+7+5) - 20 (4+10+6+0).

Судьи: Гофман, Овчинников.

17 ноября. Казань. "Татнефть-Арена".

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