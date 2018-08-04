"Ак Барс" обыграл олимпийскую сборную России на турнире в Сочи

В рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open "Ак Барс" обыграл олимпийскую сборную России со счетом 4:2. Отметим, что в первый игровой день турнира казанцы проиграли "Локомотиву" с таким же счетом.

Товарищеские матчи

Sochi Hockey Open

"Ак Барс" (Казань) – Сборная России (олимп.) – 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Ткачев – 1 (Чибисов, Зернов), 4:32 – 0:1. Кара – 1 (Абросимов, Педан), 7:23 – 1:1. Клинкхаммер – 1 (Марков, Секач), 9:11 – 2:1. Зарипов – 2 (бол., Яруллин, Ткачев), 18:32 – 3:1. Пайгин – 1 (Зернов, Ткачев), 33:51 – 3:2. Лукоянов – 1 (Бурмистров, Потапов), 59:12 – 4:2.

Вратари: Шарыченков – Шестеркин.

Судьи: Гофман, Оскирко.

4 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".