"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" на кубке ЛЖД

"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в матче кубка Латвийской железной дороги - 3:2 по буллитам.
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Кубок Латвийской железной дороги
"Динамо" Мн (Минск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: А. Костицын - 1 (Готовец), 10:16 - 1:0. Бурмистров - 1 (мен.), 27:07 - 1:1. Клинкхаммер - 3 (бол., Попов, Марков), 30:44 - 1:2. Артемов - 2 (Волков), 42:26 - 2:2.
Победный буллит: Лукоянов.
Вратари: Карнаухов - Шарыченков.
Судьи: Гришкевич, Рогачев.
23 августа. Пиньки. Инбокс-Холл.
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