"Ак Барс" обыграл "Металлург" и вышел в финал Восточной конференции

"Ак Барс" обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 в пятом матче серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции КХЛ. Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал конференции.
Голы в этой встрече забили Владимир Ткачев, Ярослав Косов и Иржи Секач. У "Магнитки" шайбу забросил Войтек Вольски.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/2 финала
Пятый матч
"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Ткачев - 3 (бол., Зарипов, Марков), 0:51 - 1:0. Косов - 3 (Яруллин, Клинкхаммер), 4:39 - 2:0. Вольски - 5 (Мозякин, Ли), 6:50 - 2:1. Секач - 4 (бол., Азеведо, Охтамаа), 22:24 - 3:1.
Вратари: Гарипов - Кошечкин (58:42).
Штраф: 12 - 10.
Броски: 15 (8+7+0) - 26 (9+9+8).
Судьи: Ержабек, Раводин.
23 марта. Казань. "Татнефть Арена".
Счет в серии: 4-1 (3:4 ОТ, 4:1, 5:2, 3:2)
Stolbun
Спасибо, Ак Барс! Никогда так спокоен не был за итоговый результат! С запасом играли, даже первая проигранная игра наша была по сути, но не свезло. Данису здоровья! Жаль что так получилось, но это хоккей... Магнитке удачи в следующем сезоне. По-моему у вас отличный тренер. Лишь бы Величкин не начудил...Спасибо за серию
21:43
Кот Василий
Отмучались днища магнитогорские! Как не пыжилось 1 звено,бесполезно! Других игроков вообще не было видно.После такого у....о четвертьфинала дойдет до тренера или руководства металлурга что что нужно менять.Может оно и хорошо что вылетели
21:35
astahovpave
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21:35