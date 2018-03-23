"Ак Барс" обыграл "Металлург" и вышел в финал Восточной конференции

"Ак Барс" обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 в пятом матче серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции КХЛ. Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал конференции.

Голы в этой встрече забили Владимир Ткачев, Ярослав Косов и Иржи Секач. У "Магнитки" шайбу забросил Войтек Вольски.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Пятый матч

"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Ткачев - 3 (бол., Зарипов, Марков), 0:51 - 1:0. Косов - 3 (Яруллин, Клинкхаммер), 4:39 - 2:0. Вольски - 5 (Мозякин, Ли), 6:50 - 2:1. Секач - 4 (бол., Азеведо, Охтамаа), 22:24 - 3:1.

Вратари: Гарипов - Кошечкин (58:42).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 15 (8+7+0) - 26 (9+9+8).

Судьи: Ержабек, Раводин.

23 марта. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 4-1 (3:4 ОТ, 4:1, 5:2, 3:2)

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