"Ак Барс" обыграл ЦСКА в Москве и повел 3-1 в финале Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" - в шаге от победы в Кубке Гагарина. Фото photo.khl.ru

"Ак Барс" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Победный гол забил Антон Ландер. Джастин Азеведо набрал 2 (1+1) очка. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу казанцев.

​Пятая игра пройдет 22 апреля в Казани.

КХЛ

Финал

Четвертый матч

ЦСКА – "Ак Барс" (Казань) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Азеведо - 9 (Охтамаа, Лукоянов), 19:06 - 0:1. Ландер - 7 (Азеведо), 27:27 - 0:2. Светлаков - 1 (Телегин, Кузьменко), 27:42 - 1:2. Ландер - 8 (п.в.), 59:14 - 1:3.

Вратари: Сорокин (59:01) - Гарипов.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 41 (19+10+12) - 24 (8+11+5).

Судьи: Гашилов, Гофман.

20 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 1-3 (1:2, 1:2, 3:2 ОТ).