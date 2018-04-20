"Ак Барс" обыграл ЦСКА в Москве и повел 3-1 в финале Кубка Гагарина

"Ак Барс" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Победный гол забил Антон Ландер. Джастин Азеведо набрал 2 (1+1) очка. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу казанцев.
Пятая игра пройдет 22 апреля в Казани.
КХЛ
Финал
Четвертый матч
ЦСКА – "Ак Барс" (Казань) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Азеведо - 9 (Охтамаа, Лукоянов), 19:06 - 0:1. Ландер - 7 (Азеведо), 27:27 - 0:2. Светлаков - 1 (Телегин, Кузьменко), 27:42 - 1:2. Ландер - 8 (п.в.), 59:14 - 1:3.
Вратари: Сорокин (59:01) - Гарипов.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 41 (19+10+12) - 24 (8+11+5).
Судьи: Гашилов, Гофман.
20 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Счет в серии: 1-3 (1:2, 1:2, 3:2 ОТ).
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Материалы других СМИ
ngil
Зачем-то поместили старое фото с Захарчуком. Хорошо, что избавились от этого грубияна.
06:34
Братчанин
RB79 --Если этот недотренер не поставит Юханссона - даже не знаю, чем это можно будет объяснить. Юханссон втащил ЦСКА в финал после косяков Сорокина, ставку надо было делать на него. Сорокин в плей-оф мёртвый, ни разу не выручил.
04:33
finiks
Опять Фёдоров скажет,что ЦСКА играло лучше =АК БАРСА=.а счёт уже 3:1 в пользу Казани.Господин Фёдоров.Есть хоккей,а есть фигурное катание.Хоккеисты ЦСКА преуспели именно в фигурном катании,а в хоккее они проигрывают и это надо признать.
00:15
Дортмунд
tatarin----Попаду , конечно, но главное победа! К тому же учился в КАИ!
00:11
Дортмунд
Fajyz----- Я в Ижевске, но Дортмунд тоже не чужой. ))))))))
00:09
Fajyz
tatarin=== За Дортмунда, который в Германии!))))))
00:08
Fajyz
tatarin ===Спасибо! татарлар, алга!
00:07
tatarin.
Дортмунд Ну дай тебе Бог увидеть самое сладкое - "Графин" в руках капитана! Удачи, сосед!
23:34 20 апреля
Платошкин Андрей
max112 Тоже подметил. Где этот "журналист"? Который такую ахинею про АК Барс написал. Даже если ЦСКА станет чемпионом, то это будет не вынос, а тяжелейшая победа.
23:32 20 апреля
Дортмунд
tatarin. Дортмунд ------------- Я про шайбу, которая в пустые прикатилась. ) А ты уверен, что 22-го в ТНА попадёшь? Билетов уже давно нет. Правда, услуг перекупов тоже пока ещё никто не отменял... ====Это вторично, даже если бы не забили была уверенность , что выиграем.Мне уже взяли билеты и я попаду!)
23:28 20 апреля
Паснаход
Раплачан Фальшьман, мы считаем тебя за человека, который щяс взорвётся и заляпает всё вокруг))
23:20 20 апреля
Электросталец
Ни большинства, ни выстроенной игры, одни толкания у бортов, да натыкания на защей барсов, просвета сегодня нет!
23:11 20 апреля
tatarin.
Дортмунд ------------- Я про шайбу, которая в пустые прикатилась. ) А ты уверен, что 22-го в ТНА попадёшь? Билетов уже давно нет. Правда, услуг перекупов тоже пока ещё никто не отменял...
23:10 20 апреля
Adios Amigos R...
tatarin. Adios Amigos R... ---------------------- Ну а нас с тобой только в одну книгу можно занести, в Кама Сутру! ))) 22:59 ==================== Да ладно, в Кама Свечеру тоже можно, имхо!)))
23:10 20 апреля
max112
Ахахаха ...........У АкБарса нет ни шанса против любого финалиста с запада. Но пока именно АкБарс выносит в перёд ногами запад вместе с Еронкой и Томасом.
23:08 20 апреля
Дортмунд
tatarin. Stolbun --------- Заставь сейчас Ландера такую ковырюшку на бис исполнить - с 1000 раз не получится. ))) ==== Не соглашусь, там Азеведо выдал пас конфетку и Ландер забил. Прекрасная комбинация!
23:07 20 апреля
Дортмунд
Adios Amigos R... tatarin. Fajyz Glebuchev=== Спасибо, редко встретишь нормальных болельщиков противоборствующей команды. Всё больше грязи и ненависти. 22:24 ------- Это адекватный саратовский чел. Не первый год с ним знакомы здесь. Проиграет - поздравит, выиграет - с удовольствием примет поздравления. Нормальный чел одним словом. 22:38 =============================== Подписываюсь под каждым словом. А ещё он - самый добрый болельщик ЦСКА. Вымирающий вид, занесённый в Красную Книгу России....(( ===== Буду знать, сам я из Ижевска и к татарам не имею никакого отношения, но рад за соседей и всегда болею за них. На машине недалеко от Казани , спокойно доезжаю. Следующий матч приеду в живую посмотреть. Барсы с победой, мы всегда за соседей!
23:05 20 апреля
tatarin.
Stolbun --------- Ладно, не суди строго! Играли так, как нам позволяли. По-чесноку - отскочили даже в каком-то роде. Заставь сейчас Ландера такую ковырюшку на бис исполнить - с 1000 раз не получится. )))
23:01 20 апреля
tatarin.
Adios Amigos R... ---------------------- Ну а нас с тобой только в одну книгу можно занести, в Кама Сутру! )))
22:59 20 апреля
Adios Amigos R...
tatarin. Fajyz Glebuchev=== Спасибо, редко встретишь нормальных болельщиков противоборствующей команды. Всё больше грязи и ненависти. 22:24 ------- Это адекватный саратовский чел. Не первый год с ним знакомы здесь. Проиграет - поздравит, выиграет - с удовольствием примет поздравления. Нормальный чел одним словом. 22:38 =============================== Подписываюсь под каждым словом. А ещё он - самый добрый болельщик ЦСКА. Вымирающий вид, занесённый в Красную Книгу России....((
22:50 20 апреля
Stolbun
tatarin.___Ну не могу я такую игру в 3-периоде смотреть. Никто не играл кроме Джамика и Ландера. Я ж говорю у хозяев никого толкового не нашлось чтобы прихлопнуть нас. Так отбрасываться, не дорожить шайбой, проигрывать единоборства, а счет-то всего то в одну шайбу. Но видать Билл прочитал заранее, что не способны кони на вменяемую игру в атаке...
22:47 20 апреля
Glebuchev
. . Fajyz Glebuchev=== Спасибо, редко встретишь нормальных болельщиков противоборствующей команды. Всё больше грязи и ненависти. 22:24-----------------------------------------Поэтому я и появляюсь тут редко.Благодарю за ответ.Всего доброго тебе!
22:45 20 апреля
RB79
Может быть Никитину на матч в Казани в ворота поставить Ларса. Со СКа ведь сработало. Вдруг и здесь швед потянет.
22:45 20 апреля
cska+
Сорокин не выручает и как-то нервно отражает броски, а вот его визави играет просто великолепно. Ещё нападающие ЦСКА очень медленно передвигают шайбу в зоне соперника и нет неожиданных ходов. У защитников какие-то слабые броски. Показали как бросал Фетисов - сила, точность.
22:42 20 апреля
RB79
Еронко, кстати, всегда говорил о выносе вперед ногами как раз таки армейцев. О чем наглядно можно будет прочитать в очередном его творении (ведь ЦСКА проиграл, а значит ворон-Еронко прилетит). А по существу Ак Барс можно поздравлять с заслуженной победой в КГ. Вероятнее всего матч в Казани станет для барсов триумфальным. Ресурсов для победы у наших просто нет. Хотелось бы ошибаться, НО.......
22:39 20 апреля
tatarin.
Fajyz Glebuchev=== Спасибо, редко встретишь нормальных болельщиков противоборствующей команды. Всё больше грязи и ненависти. 22:24 ------- Это адекватный саратовский чел. Не первый год с ним знакомы здесь. Проиграет - поздравит, выиграет - с удовольствием примет поздравления. Нормальный чел одним словом.
22:38 20 апреля
Adios Amigos R...
С победой, провинция!!! Алга, Ак Барс!!! Запад богаче, но Восток - дело тонкое, одними матрацами наш дух не сокрушить!!!
22:38 20 апреля
Дортмунд
Ралпачан Фляйшманъ ===== Утрись, твой скулеж неприличен!))) Зачем терять человеческий облик, ведь это только спорт! Лучше закончи школу, поступи в ВУЗ, найди нормальную работу, женись и строй нормальную жизнь. Счастье от победы своей любимой команды это эфемерное чувство.
22:38 20 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Примерно за 1,5 минуты до конца на трибуне в кадр попала баба в свитере АкБарса, дующая и одновременно разжимающая кулаки))) ------------------------- а мне больше конская школота очкастая понравилась.)) вытриющая слёзки.)) бесценно!))
22:37 20 апреля
tatarin.
Stolbun --------- Да ладно тебе, результат то положительный, а остальное сейчас вторично! )
22:34 20 апреля