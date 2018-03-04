"Ак Барс" обыграл "Амур" в первом матче серии

"Ак Барс" обыграл "Амур" со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф. Голкипер казанцев Эмиль Гарипов сохранил свои ворота в неприкосновенности.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Первый матч

"Ак Барс" (Казань) – "Амур" (Хабаровск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Азеведо – 1 (Ландер, Секач), 20:17 – 1:0. Косов – 1 (Бурмистров), 30:17 – 2:0. Галиев – 1 (Ткачев), 50:34 – 3:0.

Вратари: Гарипов – Метсола.

Штраф: 10 – 14.

Броски: 49 (19+17+13) – 17 (7+7+3).

Судьи: Бирин, Одиньш.

4 марта. Казань. "Татнефть Арена".