"Ак Барс" обыграл "Адмирал", Яруллин набрал три очка

"Ак Барс" одержал победу над "Адмиралом" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы победили во второй игре кряду, а клуб из Владивостока не может выиграть три встречи подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Антон Ландер (1+1), Александр Свитов, Антон Глинкин и Альберт Яруллин (1+2). У гостей голом отметился Роберт Саболич.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Адмирал" (Владивосток) – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Ландер – 1 (бол., Азеведо), 35:25 – 1:0. Саболич – 1, 41:54 – 1:1. Свитов – 1 (Марков, Яруллин), 45:57 – 2:1. Глинкин – 1 (бол., Яруллин, Малыхин), 51:05 – 3:1. Яруллин – 1 (бол., Марков, Ландер), 55:37 – 4:1.

Вратари: Гарипов – Серебряков.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 30 (9+10+11) – 32 (11+13+8).

Судьи: Гашилов, Гусев.

26 августа. Казань. "Татнефть Арена".