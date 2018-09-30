"Ак Барс" обыграл "Адмирал"

"Ак Барс" выиграл у "Адмирала" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У победителей дубль сделал Роб Клинкхаммер, также отличились Антон Ландер и Артем Михеев.

Казанский клуб набрал 18 очков и занимает четвертое место на Востоке. "Адмирал" на 11-м месте - восемь очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Угольников - 2 (бол., Воронин, Дьяков), 6:38 - 0:1. Ландер - 4 (Секач, Азеведо), 33:17 - 1:1. Полак - 1 (Дьяков, Говорка), 42:38 - 1:2. Клинкхаммер - 4 (бол., Постма, Секач), 45:58 - 2:2. Михеев - 2 (Юдин, Яруллин), 49:49 - 3:2. Клинкхаммер - 5 (п.в., Азеведо, Ландер), 59:41 - 4:2.

Вратари: Гарипов - Серебряков (58:24 - 58:39, 59:11 - 59:41).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 39 (13+11+15) - 35 (16+10+9).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

30 сентября. Казань. "Татнефть-Арена".

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