"Ак Барс" объявил о продлении контракта с Билялетдиновым

Как ранее сообщал "СЭ", "Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Новое соглашение рассчитано на два года, информирует официальный сайт клуба из Казани.

В минувшем сезоне "Ак Барс" занял третье место в Восточной конференции КХЛ, а в Кубке Гагарина добрался до полуфинала, где проиграл "Металлургу" из Магнитогорска (0-4).

Билялетдинов тренировал "Ак Барс" с 2004 по 2011 год, выиграв три чемпионата России и два Кубка Гагарина (2009 и 2010), и вернулся в казанскую команду в 2014 году после работы в сборной России.