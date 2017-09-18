"Ак Барс" обменял Караваева в новокузнецкий "Металлург" на денежную компенсацию

"Ак Барс" и новокузнецкий "Металлург" провели обмен, в результате которого в "Кузню" перешел нападающий Андрей Караваев, сообщает пресс-служба новокузнечан. Казанцы получили денежную компенсацию за 20-летнего хоккеиста.

Напомним, что Караваев - воспитанник новокузнецкой школы хоккея. В межсезонье он подписал двусторонний контракт с "Ак Барсом", но в КХЛ за казанцев не играл. В текущем чемпионате провёл один матч за "Барс" в ВХЛ, не отметившись очками за результативность.



В сезоне-2016/17 нападающий стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата МХЛ, набрав 79 (28+51) очков в 54 матчах за "Кузнецких Медведей". В КХЛ в составе "Металлурга" Андрей Караваев за два сезона провёл 23 матча, заработал 4 (1+3) балла при показателе полезности "-8".