"Ак Барс" - "Нефтехимик": дерби Татарстана пройдет 30 декабря

КХЛ перенесла дату проведения матча "Ак Барс" – "Нефтехимик" на 30 декабря 2018 года, сообщает Твиттер нижнекамской команды. Ранее планировалось, что игра пройдет 5 февраля 2019 года.
"Ак Барс" занимает третье место в Западной конференции с 49 очками. "Нефтехимик" с 29 баллами располагается на девятой строчке.
🎄ДЕРБИ ТАТАРСТАНА В КАНУН НОВОГО ГОДА🎄– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 26 ноября 2018 г.
КХЛ перенесла матч "Ак Барс" - "Нефтехимик" с 5 февраля 2019 года на 30 декабря 2018 года. Так что сыграем практически под бой курантов!
📷 ХК "Ак Барс"#явстае #будеткруто #ВолкиКХЛ #ВолкиНХ #ХоккейОбъединяет #АКБНХК #ДербиТатарстана pic.twitter.com/LTPCy9miyL
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