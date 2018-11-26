23:01 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" - "Нефтехимик": дерби Татарстана пройдет 30 декабря

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КХЛ перенесла дату проведения матча "Ак Барс""Нефтехимик" на 30 декабря 2018 года, сообщает Твиттер нижнекамской команды. Ранее планировалось, что игра пройдет 5 февраля 2019 года.

"Ак Барс" занимает третье место в Западной конференции с 49 очками. "Нефтехимик" с 29 баллами располагается на девятой строчке.

 

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