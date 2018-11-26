"Ак Барс" - "Нефтехимик": дерби Татарстана пройдет 30 декабря

КХЛ перенесла дату проведения матча "Ак Барс" – "Нефтехимик" на 30 декабря 2018 года, сообщает Твиттер нижнекамской команды. Ранее планировалось, что игра пройдет 5 февраля 2019 года.

"Ак Барс" занимает третье место в Западной конференции с 49 очками. "Нефтехимик" с 29 баллами располагается на девятой строчке.