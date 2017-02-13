"Ак Барс" не рекомендовал болельщикам воздержаться от поездки на матч с "Салаватом"

"Ак Барс" не давал своим болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева".

На последней встрече между казанцами и уфимцами (6:5 ОТ), которая состоялась 18 января, местные фанаты избили болельщика "Салавата". Позже сообщалось, что "Ак Барс" рекомендовал болельщикам не посещать следующий матч "Зеленого дерби".

– У нас зарезервирован гостевой сектор. Все наши болельщики, проживающие в Уфе, и те, кто решил добраться до нее самостоятельно, смогут купить на него билеты, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы казанцев. – Организованного выезда в этот раз не будет, но клуб не рекомендовал своим болельщикам воздержаться от посещения матча.

"Ак Барс" рекомендовал своим болельщикам не ехать на матч в Уфу