"Ак Барс" назвал состав на выездную серию

"Ак Барс" опубликовал список игроков, которые примут участие в последней выездной серии команды в 2018 году.

В ходе поездки казанцы проведут три матча. 24-го декабря они отправятся в гости к минскому "Динамо", 26-го числа им предстоит сыграть с "Сочи", а 28-го - с ЦСКА.

Список игроков, которые примут участие в этих поединках, выглядит следующим образом:

Вратари: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский;



Защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Роман Манухов, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Альберт Яруллин;



Нападающие: Джастин Азеведу, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Владислав Кара, Роб Клинкхаммер, Артем Лукоянов, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач, Владимир Ткачев.

Вратарь Александр Шарыченков присоединится к команде в Минске, сейчас он там завершает выездную серию в составе "Барса".

На данный момент "Ак Барс" занимает третье место в Восточной конференции. В активе подопечных Зинэтулы Билялетдинова 64 очка, они на три балла отстают от идущего первым "Автомобилиста".