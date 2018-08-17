"Ак Барс" направил более 400 тысяч рублей на благотворительность

"Ак Барс" доходы от контрольного матча против "Нефтехимика" (2:3) направил на благотворительность, информирует официальный сайт казанцев. Благодаря продаже билетов клуб сумел выручить 430 тысяч рублей.

Вырученные от матча средства будут перечислены в благотворительный фонд "В твою пользу" для реализации программы инклюзивного образования для детей с расстройством аутистического спектра.

Это вторая благотворительная игра "Ак Барса" в нынешнее межсезонье при участии фонда "В твою пользу". 1 августа на матче с "Нефтяником" (5:3) благодаря болельщикам было собрано 273 050 рублей.