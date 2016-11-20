"Ак Барс" нанес "Ладе" четвертое поражение подряд

"Ак Барс" на своем льду нанес поражение "Ладе" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3. Тольяттинская команда, испытывающая финансовые трудности, потерпела четвертое поражение подряд. "Ак Барс" прервал серию из двух поражения кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Лада" (Тольятти) – 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Голы: В. Стрельцов – 5 (Сотниекс, А. Стрельцов), 23:05 – 0:1. Варнаков – 7 (Обухов), 25:52 – 1:1. Глухов – 2 (Глинкин), 29:26 – 2:1. Токранов – 3 (Свитов, Секач), 35:54 – 3:1. Обухов – 3 (Охтамаа, Варнаков), 42:11 – 4:1. Комаров – 5 (Крысанов, Аронсон), 47:23 – 4:2. Зернов – 4 (Сотниекс, Шенфельд), 50:42 – 4:3. Глинкин – 6 (п.в.), 59:38 – 5:3.

Вратари: Галимов – Ежов (59:11 – 59:38).

Штраф: 2 – 2.

Броски: 35 (12+16+7) – 19 (5+6+8).

Судьи: Ибатулин, Сергеев.

20 ноября. Казань. "Татнефть Арена".