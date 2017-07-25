"Ак Барс" начал работу по апелляции на дисквалификацию Зарипова

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов сообщил, что клуб начал готовиться к подаче апелляции на дисквалификацию нападающего Даниса Зарипова. Представитель казанского клуба считает, что бывшая команда 36-летнего игрока магнитогорский "Металлург" также поможет форварду.

Напомним, во вторник стало известно, что ИИХФ дисквалифицировала Зарипова на два года. Отстранение будет действовать до 22 мая 2019 года. По информации "СЭ", допинг-пробы А и В нападающего были взяты 29 января 2017 года после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором "Магнитка" на выезде в овертайме проиграла ЦСКА.

- Это такая процедура (апелляция), которая не от нас зависит, если хоккеист не может играть, то никакого контракта с клубом не будет, - цитирует ТАСС Хуснутдинова. - Если Данис подаст апелляцию, то это тема для разговора о новом контракте, если все, дай бог, хорошо сложится, мы всесторонне будем ему помогать. И мы, и "Металлург" окажем всестороннюю помощь, но действие данного контракта уже аннулировано.

Контракт начинает действовать после прохождения медосмотра, у нас он был в понедельник, Зарипов к нам присоединился только-только, и вот произошла такая неприятная ситуация. Что касается апелляции, то мы начали заниматься данным процессом, пока не знаем, что и как сложится. Постараемся сделать все как можно оперативнее.

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