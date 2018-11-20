"Ак Барс" на выезде победил "Трактор"

"Ак Барс" одержал выездную победу над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Алексей Потапов, Антон Ландер и Джастин Азеведо.
"Ак Барс" набрал 43 очка и расположился на 3-м месте на Востоке. "Трактор" с 25 баллами занимает 10 строчку.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань) - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Потапов - 6, 16:08 - 0:1. Ландер - 7 (Постма, Азеведо), 30:07 - 0:2. Азеведо - 5 (Зарипов, Секач), 36:20 - 0:3.
Вратари: Сухачев (Судницин, 37:36) - Подъяпольский.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 30 (10+12+8) - 30 (10+14+6).
Судьи: Васильев, Гамалей.
20 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
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