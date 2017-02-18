"Ак Барс" на выезде переиграл минское "Динамо"

Минское "Динамо" на своем льду потерпело поражение от "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минский коллектив вышел в плей-офф с 5-го места в Западной конференции, а казанский - с 3-го в Восточной.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Ак Барс" (Казань) - 3:4 (0:1, 1:0, 2:3)

Голы: Охтамаа - 2 (Глинкин, Свитов), 7:08 - 0:1. Палушай - 8 (бол., Граньяни, Петтерссон), 36:58 - 1:1. Свитов - 12 (бол., Токранов, Азеведо), 45:37 - 1:2. Варнаков - 10, 46:08 - 1:3. Костицын - 5 (Китаров, Эллисон), 49:06 - 2:3. Петтерссон - 13 (Эллисон), 55:27 - 3:3. Попов - 11 (Глухов), 57:40 - 3:4.

Вратари: Лаланд (58:44) - Гарипов.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (13+11+8) - 31 (12+8+11).

Судьи: Букин, Гусев.

18 февраля. Минск. Минск-Арена.