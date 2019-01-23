"Ак Барс" на выезде обыграл "Йокерит"

В составе победителей отличились Станислав Галиев, Антон Ландер и Алексей Потапов. У финского клуба забивали Никлас Йенсен и Пекка Йормакка.

"Ак Барс" набрал 72 очка и занимает третье место на Востоке. У "Йокерита" 68 очков и четвертая позиция на Западе.

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"Йокерит" (Хельсинки) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Н. Йенсен - 17 (Маннинен, Мозес), 13:49 - 1:0. Галиев - 8 (Постма), 19:33 - 1:1. Ландер - 8 (Секач, Яруллин), 19:46 - 1:2. Потапов - 9 (мен.), 33:31 - 1:3. Йормакка - 7 (бол., Весалайнен, Грант), 40:58 - 2:3.

Вратари: Запольски (58:49) - Подъяпольский.

Штраф: 4 - 14.

Броски: 37 (8+12+17) - 17 (9+5+3).

Судьи: Раводин, Соин.

23 января. Хельсинки. "Хартвалл Арена". 9543 зрителя

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