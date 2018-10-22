"Ак Барс" на выезде обыграл "Сибирь"

"Ак Барс" на выезде выиграл у "Сибири" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственный гол в активе Роба Клинкхаммера.

Казанский клуб набрал 30 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Сибири" 10 очков и последнее место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Ак Барс" (Казань) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Клинкхаммер - 8 (бол., Постма, Секач), 48:28 - 0:1.

Вратари: Тэйлор (58:52) - Подъяпольский.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 34 (12+15+7) - 40 (15+12+13).

Судьи: Гофман, Оскирко.

22 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Все о КХЛ - здесь.