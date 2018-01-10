"Ак Барс" на выезде обыграл рижское "Динамо"

"Ак Барс" в гостях обыграл рижское "Динамо" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Антон Ландер.

Для казанцев эта победа стала третьей в четырех последних матчах. Рижане за аналогичный отрезок торнира одержали одну победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Ак Барс" (Казань) - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Столлери - 3 (бол., Макмиллан, Салмела), 8:45 - 1:0. Ткачев - 21 (Азеведо, Секач), 17:03 - 1:1. Ландер - 8 (Галиев, Марков), 18:33 - 1:2. Азеведо - 15 (бол., Зарипов, Марков), 53:52 - 1:3. Охтамаа - 3 (Клинкхаммер, Свитов), 57:30 - 1:4.

Вратари: Калныньш - Гарипов.

Штраф: 20 - 20.

Броски: 23 (8+5+10) - 39 (16+13+10).

Судьи: Васильев, Гамалей.

10 января. Рига. Арена Рига.