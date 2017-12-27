"Ак Барс" на выезде обыграл "Барыс", Ландер набрал 4 очка

"Ак Барс" на выезде обыграл "Барыс" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе казанцев 4 (2+2) очка набрал форвард Антон Ландер.

Для "Ак Барса" эта победа стала первой после двух проигранных встреч. "Барыс", в свою очередь, проиграл четвертый матч кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Ак Барс" (Казань) - 1:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Ландер - 6 (Зарипов, Галиев), 9:00 - 0:1. Язьков - 7 (Лукоянов, Ландер), 11:33 - 0:2. Клинкхаммер - 8 (буллит), 29:33 - 0:3. Галиев - 8 (бол., Ландер, Зарипов), 32:28 - 0:4. Вей - 15 (Семенов, Даллмэн), 34:51 - 1:4. Ландер - 7 (Галиев), 41:38 - 1:5. Райт - 5, 59:04 - 2:5.

Вратари: Кудрявцев (Карлссон, 20:00, Кудрявцев, 44:13) - Шарыченков.

Штраф: 26 - 12.

Броски: 39 (12+13+14) - 25 (8+10+7).

Судьи: Белов, Соин.

27 декабря. Астана. "Барыс-Арена".